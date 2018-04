Médaille d'or pour la Polynésie au salon Rhum Fest à Paris

Rédaction web



Le rhum polynésien Manutea a décroché une médaille d'or dans la catégorie Rhum agricole ou pur jus, blanc, 50° et plus ce week-end en métropole. L'entreprise s'est réjoui d'une "très belle récompense pour la Polynésie française, pour notre canne O’Tahiti et pour tous celles et ceux qui œuvrent avec passion pour vous servir un rhum d’une grande finesse désormais reconnu par la profession."La Polynésie a fait bonne impression. Un autre rhum, le Mana'o Tahiti, a aussi été récompensé. Il a décroché une médaille d'argent dans la même catégorie.La Polynésie participait au 5e Rhum Fest Paris, un événement dédié au rhum. 40 exposants venus des Caraïbes, d'Asie, d'Amérique... ont participé à ce Festival et représenté plus de 200 marques. Pour le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie était également représentée.L'événement proposait des conférences, masterclass et bien sûr des dégustations.