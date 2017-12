Maupiti : les deux adjoints suspendus de leurs fonctions obtiennent gain de cause

Rédaction web

En avril dernier, Woullingson Raufaore a décidé de retirer la délégation de signature à deux de ses adjoints : Astair Paheroo et Arieta Firuu. Le conseil municipal a ensuite voter une délibération pour les suspendre de leurs fonctions.Pour le maire, cette décision se justifiait par « une perte de confiance » et des absences répétées de la part des deux adjoints.Astair Paheroo et Arieta Firuu ont intenté un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler cette décision.Ce mardi, la juridiction administrative de Papeete a conclu à l’annulation des arrêtés par lesquel le maire a révoqué les délégations de fonctions de ses adjoints. Le tribunal annule aussi la délibération du conseil municipal visant à les suspendre de leurs fonctions.