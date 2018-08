Mateia Hiquily remporte les trials de la Tahiti Pro Teahupoo

Rédaction web

De très belles vagues ce mardi pour les Trials de la Tahiti Pro Teahupoo. Le premier round a été marqué par la performance de Eimeo Czermak, 15 ans seulement, qui a surfé une vague notée 9.1. Le légendaire Vetea David n'a quant à lui pas franchi l'étape. Une dizaine de Tahitiens ont accédé au round 2.En quarts de finale, les locaux n'ont pas relâché leurs efforts. Mateia Hiquily a pris une très belle vague notée 9.65 face à Barron Mamiya. Tikanui Smith s'est qualifié face à Mihimana Braye mais pas sans mal. Il a dû sortir de l'eau pour se faire soigner juste après sa série. Le Brésilien Bruno Santos, qui a fait LA vague parfaite de la compétition (une performance notée 10 au round 2) a éliminé Kevin Bourez, le frère du Spartan.3 des 4 surfeurs qualifiés pour les demi-finales étaient des Tahitiens : Tikanui Smith, Matahi Drollet, Mateia Hiquily. Il y avait deux places à remporter pour le Main event. Il était prévu que le premier Tahitien à se qualifier pour la finale décrocherait une Wild Card et que le gagnant des Trials serait lui aussi qualifié pour le Main event.Tikanui Smith a obtenu sa Wild Card en se qualifiant le premier pour la finale. Malgré ses blessures, il a battu Bruno Santos.De son côté, Mateia Hiquily a battu Matahi Drollet et accédé à la finale, se qualifiant d'office pour le Main event.C'est une finale plutôt calme qui a conclu la journée. Tikanui, blessé, a arrêté avant la fin, sans regret puisqu'il avait déjà obtenu sa place pour le grand événement. Mateia a donc remporté les Trials. Les deux surfeurs locaux ont déjà les yeux rivés sur la suite : "On va essayé d'aller le plus loin possible", a réagi Mateia au micro de Tahiti Nui Télévision.