Matahiarii Tauziet : un enfant de Rangiroa au Lycée de Saint-Cyr

Matahiarii Tauziet a 15 ans. Ce jeune homme originaire de Rangiroa a intégré le lycée militaire de Saint-Cyr, l'un des six lycées de la Défense, il y a quelques mois.

Ce jeudi matin, René Bidal lui a remis une médaille illustrée par une gravure de Boullaire - la même que celle offerte à l'ex président des Etats-Unis, Barack Obama - pour l'encourager. "C'est un très bel exemple pour la Polynésie française et la jeunesse", commente le Haut-commissaire. "C'est un garçon qui a suivi toute sa scolarité aux Tuamotu, et qui aujourd'hui, grâce à un excellent dossier scolaire, a pu accéder au Lycée militaire de préparation de Saint- Cyr. Ca a été difficile pour lui, il est en seconde, il est en période d'adaptation, il a tout un cursus à développer jusqu'à la Terminale, mais si ses premiers pas prometteurs se confirment, je pense qu'il sera ensuite apte à intégrer les classes préparatoires pour se présenter aux concours des grandes écoles militaires. Il souhaite faire Polytechnique, je pense qu'il a les capacités de le faire une fois qu'il se sera habitué au rythme et au niveau de ce lycée très prestigieux. C'est un exemple pour la Polynésie parce-qu'il y a une double discontinuité territoriale ici : celle entre l'hexagone et Tahiti, et celle entre Tahiti et les archipels. Voir un enfant des Tuamotu réussir brillamment, et pouvoir intégrer un lycée militaire où il y a beaucoup de demandes et peu d'admis : bravo. On parle de l'océanisation des cadres : ce jeune homme en est un exemple flagrant. Je suis très heureux que les Tuamotu aient l'un de leurs enfants bientôt en capacité de faire les écoles préparatoires".



Lorsque Matahiarii et ses parents ont déposé un dossier, il y a quelques mois : les services de l'Etat se sont mobilisés pour le soutenir. "On a tout fait avec le Vice-recteur et l'Amiral, on s'y est mis à trois, pour que ce jeune soit le plus rapidement intégré au lycée, alors que la scolarité avait débuté", explique René Bidal, qui souhaitait valoriser le parcours de cet enfant des Tuamotu.

Un soutien qui va droit au coeur du jeune homme, qui fait ses premiers pas en métropole : "J'ai reçu une médaille de Boullaire. Elle est belle et je suis plutôt content", confie-t-il aux médias. "Le niveau est vraiment très haut mais ça va. L'un de mes amis qui y était et qui a terminé son cursus là bas m'en avait parlé, il venait de mon île, ça m'a intéressé. Je vise Polytechnique, c'est dur... J'ai trois ans pour faire mon choix. Cette carrière me permettrait d'avoir une carrière diversifiée. C'est un lycée qui se trouve à Versailles. Je l'ai intégré le 4 octobre, je suis arrivé avec un mois de retard, je me suis dit que j'allais devoir bosser. Ca a été difficile, il y avait des interrogations écrites dès le départ. Je souhaite suivre une filière S, et pourquoi pas devenir bioscientifique, biologiste... quelque chose dans le domaine scientifique. Je veux prendre de l'expérience et revenir ensuite au fenua."



Rédaction web avec Esther Parau Cordette