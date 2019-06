Matahari Bousquet est Miss Tahiti 2019

Manon Della-Maggiora

Soirée spéciale pour cette élection de Miss Tahiti 2019. Et pour cause, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019 était présente pour l'occasion avec Sylvie Tellier. Le show, animé par Hinarere Taputu et Stéphane Plaza, se devait d'être à la hauteur.La soirée, en hommage à Bobby Holcomb, a démarré par un passage en maillot de bain. Après quelques interviews et démonstrations de danse, les vahine étaient de retour sur scène.Véritable défilé de mode : les candidates ont porté avec élégance les créations végétales de stylistes du fenua. Costume traditionnel, façon haute couture, en mode guerrière, les jeunes femmes ont fait le show.Au cours de cette soirée, l'hommage à Bobby a été rendu en musique bien sûr mais aussi à travers l'art. Un graffeur, Abuze, est venu réaliser un portrait de l'artiste, sur scène, en direct.Puis, place au passage en tenue de ville. Accompagnées de d'hommes torses nus, les vahine ont défilé en combi-short moulante et couronne de feuillages.Autre intermède, autre artiste : Raimiti Ravello a dévoilé une vidéo et unn tableau en hommage à Bobby. L'oeuvre sera offerte à une association de Huahine.Pour le dernier tableau, les 9 candidates ont défilé en tenue de soirée sous une fine pluie. Et c'est sur O Oe To oe Rima que Vaimalama et ses dauphines ont réalisé une danse d'au revoir au public.Avant le verdict, les Local boys ont littéralement mis le feu à la scène avec un show mêlant danse traditionnelle, moderne, et danse du feu.Avant ce soir, les candidates ont défilé durant le gala Miss Tahiti au cours duquel, l'une d'entre elles a pu se démarquer. Elles ont également passé l'épreuve du grand oral, comptant pour 50% de la note finale. Un entretien avec le jury qui devait permettre de découvrir un peu plus la personnalité des jeunes femmes.Les candidates sont appelées sur scène. Les 4 finalistes sont Matahari Bousquet, Herevai Hoata, Hereani Manate et Poevai Garnier. Séance question-réponse devant le public. Moment de stress pour les vahine.Puis c'est le moment d'un dernier passage sur scène pour Vaimalama Chaves et d'anciennes Miss Tahiti : Turouru Temorere, Vaea Ferrand, Mahiata Riaria, au bras d'ex-Mister Tahiti.Les votes sont clos. C'est le moment de la délibération. L'aventure Miss Tahiti 2019 se termine. Enfin, le résultat est dévoilé : Herevai Hoata est Miss Heiva, Hereani Manate est deuxième dauphine, Poevai Garnier est première dauphine et c'est Matahari Bousquet, favorite de nos internautes, qui décroche le titre suprême. Avec émotion, Vaimalama Chaves a rendu sa couronne. Une page se tourne... Et Vaimalama l'a dévoilé, le prochain voyage d'intégration des candidates à Miss France se fera en Polynésie en novembre !