SOCIÉTÉ

Matahari Bousquet à la découverte de Makatea

Mercredi 26 Juin 2019 à 11:47

MISS TAHITI 2019 - Première grande sortie officielle pour Miss Tahiti. Matahari Bousquet a embarqué sur le Tahiti Nui mardi soir, direction Makatea. Avec Miss Heiva, Herevai Hoata, et une représentante du comité Miss Tahiti, Teareva Winkelstroeter, elle va participer à une cérémonie pour transformer cette île des Tuamotu en destination éco-touristique, tournée vers l'escalade. Matahari Bousquet n'a jamais pratiqué, mais souhaite le faire et surtout découvrir la flore et la faune endémique de Makatea.



As-tu déjà des informations sur les richesses de Makatea ? Qu’est-ce qui t’attires dans cette île ?

"J’avouerai que je ne connais pas grand-chose sur Makatea, mais j’ai hâte de découvrir cette île, il paraît que c’est très beau."



C’est une île connue pour ses richesses endémiques, c’est-à-dire ses espèces de plantes ou d’animaux qui n’existent nulle part ailleurs. Es-tu attirée par la nature ?

"Oui, beaucoup. J’adore m’intéresser à tout ce qui est nature. Je suis très portée sur l’environnement donc c’est quelque chose qui me tient à cœur."



C’est une de tes premières sorties en tant que Miss ?

"On peut dire ça. Je n’ai fait que des interviews pour l’instant, donc oui c’est l’une de mes premières sorties en tant que Miss Tahiti."



Comment tu abordes ce travail de représentation avec les sollicitations que cela peut engendrer ?

"J’aborde ça avec beaucoup d’excitation, beaucoup de joie. Je suis très friande de ce genre d’activités, de partir comme ça en découverte et j’adore apprendre de nouvelles choses, donc c’est vraiment quelque chose de super."



L’escalade, tu n’en as jamais fait, mais tu es prête à te jeter au bout de la corde ?

"J’ai vu des photos du site où c’est censé se faire, ça m’a un peu fait peur, mais oui, j’aimerais bien essayer."

