Martin Luther King : le rêve, l'homme, ce qu'il en reste

Si son rêve est inachevé, le legs du révérend est, lui, bien vivant.

En 1964, dans son discours de réception du prix Nobel de la Paix, Martin Luther King avait affirmé que le mouvement des droits civiques était le plus grand mouvement de libération de l'Histoire, rappelle Taylor Branch, auteur d'une trilogie consacrée à MLK, "America in the King Years".

"Il parlait du monde entier, pas seulement des Noirs" et "de bien des manières, il a réussi au-delà de ses rêves les plus fous", affirme M. Branch, qui cite le mariage pour tous, un président noir aux Etats-Unis et les droits des femmes.

Plus récemment encore, l'héritage de MLK s'est incarné dans le mouvement "Black Lives Matter", né du ras-le-bol de toute une communauté face aux violences policières ou dans le mouvement "Marchons pour nos vies", créé par quelques étudiants après une énième fusillade dans un lycée de Floride et qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestants à Washington et dans le reste du pays.

Parmi eux, Yolanda Renee, 9 ans et petite-fille de MLK.

Comme son grand-père, elle a su galvaniser la foule en s'inspirant de ses mots les plus célèbres: " Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde ".