Maro 'ura : bientôt de retour au Fenua?

"C'est un moment historique pour notre Fenua

C'est le fruit d'une longue quête. Depuis la découverte du fragment du maro 'ura, nous n'avons eu de cesse que de le faire revenir sur ses terres. Cela est très compliqué juridiquement. Mais les discussions sont en bonne voies avec le Musée du Quai Branly et nous réfléchissons dores et déjà une cérémonie culturelle pour le retour du maro 'ura au fenua!

C'est l'un des plus importants et sans doute le plus précieux objet de la culture polynésienne. Avoir sous les yeux un fragment de la ceinture portée par tous les grands Arii du Fenua jusqu'à Pomare 2, cela a été un moment très fort pour moi! Nous allons maintenant réfléchir à une cérémonie d'accueil spéciale pour son retour !

Mon père a longtemps oeuvré pour tenter de retrouver le maro 'ura, et je suis un peu triste qu'il ne soit plus là pour vivre ce moment historique"