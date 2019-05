Marie-Thérèse Arai : figure du Sacré Coeur de Taravao, prend sa retraite après 42 ans de services

En parallèle du départ à la retraite de la directrice du collège-lycée privé de Taravao, trois autres enseignantes et agents célébraient eux aussi leur départ à la retraite, côté élémentaire.



Entrée au Sacré Coeur comme secrétaire en 1976, Marie Thérèse Arai quitte l'établissement ce 24 mai 2019.

"J'étais scolarisée ici, au collège, les religieuses me connaissaient, et m'ont ensuite proposé de travailler ici... j'y suis encore! J'ai voulu aider les enfants. Quand ils me voient ils me demandent : madame, vous êtes encore là???", explique Marie-Thérèse.



D'abord secrétaire, aide maternelle, puis responsable de la cantine, elle effectue également des surveillances et reprend la direction du secrétariat de l'école il y a 23 ans. "C'est vraiment ma deuxième famille, j'ai été heureuse ici, j'y ai effectué l'ensemble de ma carrière, et y ai connu 6 ou 7 directeurs! Aujourd'hui, je laisse une partie de moi dans cette école. Je suis émue, joyeuse... et les enfants m'ont beaucoup donné depuis le début et jusqu'à aujourd'hui! Je pensais partir doucement... mais ils m'ont fait une belle fête!"



Le Sacré Coeur : une affaire de famille chez les Arai... la fille de Marie-Thérèse est elle-même institutrice à la maternelle...

Laure Philiber et Mata Ihorai