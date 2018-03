Marcel Tuihani veut « saisir la justice pour que la vérité soit rétablie »

Suite à cette attaque virulente à quelques mois des Territoriales, Marcel Tuihani souhaite réagir. Lors de la conférence de presse de ce lundi matin, le président de l’APF et candidat aux élections, a indiqué qu’il allait donner une suite judiciaire à cette affaire. Il précise :



« Vu la démarche de ces agents et la violence des mots dans le courrier, j’ai malheureusement, la réponse à cela c’est de saisir la justice. Saisir la justice pour que la vérité soit rétablie. On me porte des propos que je n’ai jamais tenus. On me fait passer pour quelqu’un qui exerce une sorte de pression sur l’ensemble des agents. Je ne

suis pas d’accord avec ce qu’il se passe. »



Pour le patron de Tarahoi, cette réorganisation est nécessaire. Marcel Tuihani affirme que celle-ci s’effectue avec beaucoup de dialogue et de transparence.