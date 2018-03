Marcel Tuihani ou une autre manière de faire de la politique

Rédaction web avec Thomas Chabrol

C'est à la permanence du parti que les membres du Te Ora Api O Porinetia se sont penchés sur la finalisation de la liste pour les Territoriales. Pour l'heure, Marcel Tuihani n'a pas souhaité dévoiler ses colistiers, n'en laissant découvrir que les têtes de section. Ce n'est que lundi lors du dépôt officiel de la liste que l'on connaîtra son contenu complet. Pour l'heure, il semblerait que la majorité des personnes choisies pour battre campagne soit issue de la société civile."Les gens verront, une fois la liste officiellement déposée, que plus de 90% sont des gens qui n'ont jamais fait de politique" indique le leader du parti qui explique ce choix par la volonté de renouveler la classe politique. "Des femmes et des hommes ont bien voulu accepter de rentrer dans ce processus, dans ce challenge de renouveler la classe politique et parce que nous sommes un jeune parti, il m'appartenait de construire mes fondations avec de nouvelles personnes."Il veut donc faire de la politique autrement, et estime que "ce que l'on voit ces derniers temps, n'est pas de la politique". Ainsi, il invite "toutes les personnes qui m'accompagnent à agir d'une autre manière, car la Polynésie mérite autre chose."Il explique le choix de ses colistiers sur plusieurs critères : "leur capacité à vouloir travailler pour l'intérêt général, à fédérer autour d'eux" , Marcel Tuihani insiste sur la jeunesse, "car il est important de mettre la jeunesse qui est motivée à agir dans l'intérêt général." Pour autant, Marcel Tuihani qui prend la tête de liste de la section trois, n'a pas dévoilé la totalité de sa liste, juste les têtes.Gloria PaterEric TeaoteaMarcel TuihaniTea TemariiErnest TeagaiManua NivaEmelyne Hiku tiniMirella Hauata