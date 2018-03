Marcel Tuihani dresse le bilan de son mandat

Marcel Tuihani s’est félicité d’avoir permis d’aider les élus dans leur travail sans distinction de couleur politique.



Il a rappelé qu’il a poursuivi les chantiers engagés par ces prédécesseurs, comme Edouard Fritch et Jacqui Drollet en élargissant les partenariats avec l’Assemblée nationale, le Sénat et l’assemblée de la Nouvelle Calédonie. Il a également poursuivi le chantier visant à réorganiser le fonctionnement de l’assemblée.



« Aujourd’hui, nous avons une meilleure visibilité des moyens dont on dispose au bénéfice de l’ensemble des élus. »