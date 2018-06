Mapuhia Kavera élu plus beau papa du marché

Mapuhia Kavera est le plus beau papa du marché de Papeete. Vendredi, dans le cadre de la fête des pères qui aura lieu dimanche, le marché a souhaité mettre en valeur les hommes.



Neuf d'entre eux ont concouru pour le titre de plus beau papa du marché. Le fleuriste et artisan depuis 2005 a remporté le concours.



Les autres concours venaient de divers secteurs : fruits et légumes ou encore artisanat.



Les critères de notation ont notamment porté sur la présentation de l'activité, l'agencement et la décoration du stand et la tenue vestimentaire. Tous les papas ont été récompensés.