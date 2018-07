Manuarii Poulain veut révolutionner l’habitat

Rédaction web avec Solène Barlot

A seulement 24 ans, Manuarii Poulain est à la tête d’une entreprise d’industrialisation composite durable. Le projet est né pendant la Start up cup. Il s’agit d’exploiter les ressources naturelles durables, comme le soleil ou l’eau de pluie.Son objectif : éviter le surcoût des équipements éco responsables, comme les panneaux solaires ou les isolants naturels, en les intégrant directement à la structure de la maison. Le chef d’entreprise indique : " Les ressources qu’on a à notre portée seront exploitées. On va être beaucoup plus économique dans la consommation quotidienne de la maison puisqu’aujourd’hui, on paie nos factures d’eau alors qu’on a beaucoup d’eau de pluie qui tombe sur nos toits, on paie l’électricité alors qu’on pourrait plus exploiter le soleil. L’idée, c’est d’apporter ces technologies à l’ensemble de la population. "En plus d’être durable, le fare eco kit se veut abordable et surtout, modulable. Manuarii Poulain souhaite que les consommateurs l’utilisent tout au long de leur vie en le faisant évoluer au fil de leurs envies.En utilisant exclusivement des matériaux naturels ou recyclables, comme le chanvre, le liège ou le métal, le vainqueur de la Start up cup propose une solution économique et plus respectueuse du fenua.