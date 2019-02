Mano Salmon dans The Voice ? Julien Clerc sème le doute...

Rédaction web

On le savait, Mano Salmon a ébloui le directeur de casting de The Voice. "J'ai un chanteur qui m'a fait un grand festival de métal (...) C'était impressionnant. Ce n'était ni caricatural, c'était vécu, c'était profond et je ne doute pas que ce garçon puisse aller loin", déclarait Bruno Berberes sur le plateau de TNTV en juin dernier. Peu après, son frère Aroma interrogé sur la participation de son frère à l'émission déclarait : "Je ne peux pas en parler parce que je crois qu'on est tenus à la confidentialité... (...) Mano, il a une gueule, il sait chanter, il y a quelque chose de différent qui sort..." .On sait de source sûre qu'un Tahitien a été sélectionné pour la nouvelle saison de The Voice. Mais s'il s'agit bien de Mano Salmon, jusqu'où va aller le chanteur des Tikahiri ? Invité de C à vous , Julien Clerc, a laissé échappé quelques indices. Le nouveau coach de The Voice a déclaré s'être retourné sur un chanteur de métal Tahitien... "J’ai chanté à Tahiti il y a peu de temps et à un moment donné j’ai entendu une chanson métal, mais c’est une façon de l’interpréter, et j’ai deviné qu’il venait de là bas, qu’il venait des îles parce que j’avais vu, en fait, des guerriers qui faisaient de la danse et ils chantaient exactement comme ça. Je me suis retourné (...) mais il ne m'a pas choisi moi". La saison 8 de The Voice la plus belle voix démarre ce samedi sur votre chaîne TNTV. Ne ratez pas ce rendez-vous.