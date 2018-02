Manihini : zoom sur la campagne "manger local"

Photo : Heia Teina et Heipua Firuu-Maitere

Crédit : TNTV



La campagne « Manger local » vise à mettre en avant des producteurs du fenua qui cultivent des produits locaux. Pour parler de ce sujet, Tiare-Nui Pahuiri-Philippon, recevra Heia Teina, agricultrice bio et Présidente du SPG Bio Fetia ainsi que Heipua Firuu-Maitere, secrétaire générale de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire.

Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon.

En français