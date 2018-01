Manihini : quelles sont les perspectives de Tahiti Tourisme ?

Tahiti Tourisme poursuit sa mission de promotion de la Polynésie française et s'associe au nouveau Disneynature intitulé "Blue". Plusieurs séquences du film ont été tournées dans nos îles et deviennent ainsi une belle vitrine pour encourager les touristes à venir visiter nos archipels.



Les chiffres de l'institut de la statistique montrent que de janvier à septembre 2017, le fenua a reçu près de 193.400 visiteurs. Quelles sont les perspectives de Tahiti Tourisme pour augmenter ce chiffre et dépasser les 200 000 touristes ?



Pour en parler, Tiare-Nui Pahuiri-Philippon recevra Vaihere Lisant, directrice du marketing et de la communication, et Alice Izal responsable de la communication de Tahiti Tourisme.



Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri

.

En français

-Philippon