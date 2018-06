Manihini : le Orero 2018

La 9ème édition des rencontres territoriales de ‘Ōrero ou art déclamatoire, du premier degré aura lieu le 15 juin 2018 à la Maison de la Culture. Cette année, près d'une trentaine d'orateurs du cycle 3 de Tahiti et des îles, qui évolueront sur les planches du Grand Théâtre du Fare Tauhiti Nui, et déclameront dans leur langue respective sur le thème de la navigation traditionnelle, Te Tere o te Tupuna.



Poema Rochette et Ruth Manea, nous expliqueront le rôle du ‘Ōrero dans le milieu éducatif. Un art qui a décroché le label européen des langues en 2010, et le Label des labels en 2012.



Présentée par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon

En tahitien