Manihini : PGEM, le Plan de Gestion de l'Espace Maritime

Photo : Franck Taputuarai et Lee Rurua

Crédit : TNTV



I roto i te fa'anahora'a hepetoma Manihini, te tumu parau i tape'ahia mai, te PGEM no Moorea, teie ture arata'i i te tai roto. A 'ahuru ti'ahapa matahiti i teie nei i te ha'amaura'ahia e ua tae i te taime no te ha'amaita'i iana ia au te nu'ura'a o te tau. E no te tuatapapa i teie nei tumu parau, e farii mai o Tiare Nui Pahuiri-Philippon ia Franck Taputuarai , tavana tuha'a no Ha'apiti tae noa atu ia Lee Rurua, peretiteni no te ta'atira'a PGEM.



Le prochain Manihini sera consacré au PGEM de Moorea. Après 13 ans d'existence, le plan de gestion de l'espace maritime affiche un bilan positif. S'il s'avère avoir un certain succès, des améliorations sont nécessaires. Tiare-Nui Pahuiri-Philippon demandera à Franck Taputuarai, élu en charge du PGEM et Lee Rurua représentante de l’association PGEM, pourquoi la révision de cette loi est inévitable ?





Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon.

En tahitien