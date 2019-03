Manger équilibré et local, c'est possible

Le Village de l'alimentation et de l'innovation a débuté jeudi. Un événement pour apprendre à manger mieux, en respectant sa santé et l'environnement. Manger équilibré et local, pour certains c'est le quotidien, mais pour d'autres c'est plus compliqué. La dernière enquête en Polynésie date de 2010 et montre que 70% de la population adulte est en surpoids dont 40% au stade d’obésité. Une problématique de santé publique qui affecte dès le plus jeune âge. La dernière enquête qui le révèle a été réalisée sur des enfants âgés de 7 à 9 ans et montre une prévalence de 36% de surpoids dont 16% en obésité.Ces dernières années, les campagnes de sensibilisation semblent cependant avoir eu de l'effet. Dans la rue, les personnes interrogées nous assurent manger équilibré à tous les repas. Leurs astuces ? Cultiver leurs propres fruits et légumes, adopter des menus strictes, varier... "J'encourage les gens à planter chez eux ce qui peut être planté. Par exemple, quand tu achètes un paquet d'ananas tu peux replanter chez toi, quand tu achètes un paquet de taro aussi, tu peux replanter chez toi. Moi c'est ce que je fais", conseille une jeune femme.