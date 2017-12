Manège, spectacles et feux d'artifice au Noël pour tous de Moorea vendredi

Rédaction web

Pour la 2e édition du Noël pour tous à Moorea, la commune voit les choses en grand : un village de Noël s'installe. Il ouvrira vendredi à 17 heures sur le site de Vaiare. Au programme : manège, maquillage sans oublier la fameuse photo avec le Père Noël. Une scène ouverte aux artistes (chant/danse et autres arts scéniques) sera installée.Le bouquet final de la soirée : un spectacle de feux d’artifice offert à la population.Pour l'occasion, la commune mettra en place un service de transport en commun gratuit. Premier départ, de Papetoai à 16 heures.Des tee-shirt collectors seront distribués aux enfants de Moorea ce soir-là, et mercredi 20 décembre, le Maire Evans Haumani se rendra à Maiao pour distribuer des cadeaux de Noël et d’autres surprises aux 98 enfants de l’île – commune associée.Avis aux habitants de l'île soeur : pour l'occasion, la circulation routière sera temporairement déviée du vendredi 15 à 7 heures au samedi 16 à 2 heures sur la route territoriale RT91au niveau des entrée et sortie de la servitude traversant la zone industrielle de Vaiare.