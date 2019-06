Mama Ioba, spécialiste en chants traditionnels et présidente du jury du Heiva

Myrna Tuporo dite mama Ioba est un pilier du chant traditionnel. Cette dame originaire de l’archipel des Australes se passionne depuis sa plus tendre enfance pour cet art propre à la Polynésie française. Elle chante parmi de nombreux groupes : Tamari’i Taura’atua, Tamari’i Tefauroa, Tamari’i Tuha’a pae, Paraita ou encore Te pape ora no Papofa’i.



"Il y avait à l'époque un diacre décédé aujourd'hui. Il était en charge du chant, du tarava, du ru'au, des chants sur partitions... Lorsque je le voyais, une étincelle s'allumait en moi et je me disais qu'un jour, je serai comme lui. Je voulais absolument devenir comme lui, apprendre le chant, être douée dans le domaine. C'est comme ça que tout a commencé" nous confie mama Ioba.