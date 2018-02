"Making good men" remporte le grand prix du FIFO

Grand prix FIFO-France Télévisions :

Making Good Men – Fiona Apanui-Kupenga – Te Amokura Productions



1er prix spécial du jury :

Abdul & José – Luigi Acquisto et Lurdes Pires – Fair Trade Films & Dili Film Works



2ème prix spécial du jury :

Joey and the Leitis – Dean Hamer et Joe Wilson – Hinaleimoana Wong-Kalu



3ème prix spécial du jury :

Pouvana’a, ni haine ni rancune – Jacques Navarro-Rovira – Bleu Lagon Productions /

Polynésie 1ère



Prix du public :

Frères des arbres, l’appel d’un chef papou – Marc Dozier et Luc Marescot – Lato Sensu

Productions et ARTE France



Prix Okeanos :

Blue – Karina Holden – Northern Pictures



Prix du meilleur court-métrage de fiction :

The World in Your Window – Zoe McIntosh – Bebe films / Zoe McIntosh Films



Prix du meilleur court-métrage documentaire :

Kanu Belong Keram – Daniel Von Rüdiger – Museum der Kulturen Basel



Prix du meilleur scénario :

Fa’aineine no te reva – Tanguy Gais