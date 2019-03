Makemo grand vainqueur de la 2ème édition du Heiva Taure'a

La qualité des prestations de cette seconde édition en a surpris beaucoup. Les 500 collégiens participants se sont pleinement investis.

"Nous sommes épatés, émerveillés par tout ce que l’on a vu depuis vendredi soir. C’est un travail exceptionnel qu’ils ont réalisé", s'exclame la ministre de l'éducation de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel. "Ce sont quand même des collégiens. Mais c’est leur culture, et ça me rassure de voir qu’ils sont proches de la nature, de leur environnement. Ca me ravit de les voir si proches de leur culture (...) Les adultes, on a beaucoup de choses à apprendre de ce que l’on a vu".



"Je pense que les chefs de groupe ont du se poser beaucoup de questions parce-que les spectacles qui ont été donnés durant ces trois soirs ont été d’une grande qualité", reconnaît Terau Piritua, président du jury. "Les enfants nous ont beaucoup appris. La manière d’exposer le thème, les outils informatiques qu’ils ont utilisé… et sur le spectacle, on voit que les enfants étaient engagés. Les collèges ont été une réelle source d’inspiration pour les chefs de groupe". Le leader de Ori I Tahiti poursuit : "Beaucoup de talents se sont révélés en tant que chefs d’orchestres, meneurs, danseurs… je pense qu’on a les chefs de groupe de demain".



Terau Piritua conclut : "Les résultats de l’année passée démontrent qu’il y a eu des progrès en matière d’absentéisme à l’école, et en terme de décrochage scolaire. La danse la culture et l’école vont de pair".

Laure Philiber

Un sentiment partagé par Moana'ura Tehei'ura : "On a ramassé des baffes durant ces trois jours de Heiva Taure’a. De grandes baffes. C’était finalement nous qui étions en situation d’apprentissage! Quelque part, c’est se dire que l’avenir est un avenir meilleur, positif, avec des enfants qui s’intéressent à notre Terre. C’est ça que nous voulons dire aux chefs d’établissements qui n’arrivent pas s’impliquer dans ce projet là : il faut le faire et il faut soutenir les professeurs qui veulent s’impliquer! Il y en a encore qui ne le veulent pas mais il faut qu’ils fassent le pas ,car par la Terre, nous réconcilierons l’enfant et l’école"!