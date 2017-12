Makemo : 900 athlètes aux jeux des Tuamotu

Plus de 900 athlètes provenant de sept communes, Rangiroa, Manihi, Arutua, Takaroa, Hao, Anaa et de Makemo vont s’affronter durant une semaine dans huit disciplines sportives, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.



La cérémonie d'ouverture des jeux inter-îles a eu lieu ce dimanche à Makemo.



A l'occasion de ces jeux, la population de l'île a doublé. Cette organisation relève du défi pour le maire, Felix Tokoragi et son équipe.

« Outre la nécessité de loger, de nourrir et de transporter les délégations, de ramasser les déchets, il faut surtout s’assurer qu’il y aura suffisamment d’eau ».



Les jeux durent jusqu'à samedi.