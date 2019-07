Makatea, la passion de la grimpe

Avec le grimpeur brésilien Marcos Costa qui a ouvert des voies partout dans le monde, un groupe s’attaque à un secteur plus technique. Une initiation pour apprendre à trouver les bonnes prises, défier les devers et surtout, se faire plaisir au plus près de la paroi. "Dès le premier jour, je suis venue directement sur ce spot-là. (...) On retrouve vite des sensations. La roche est un peu abrasive, du coup, quand on n'a plus trop l'habitude, ça blesse un peu" déclare Loreleï Quirin, participante à la Makatea Vertical Adventure.



"J’ai été très impressionné en arrivant à Makatea par la quantité et la qualité des rochers qu’il y a ici. C’est incroyable. Je pense qu’on a développé 3% ou 5% des possibilités uniquement. Il y a un vrai potentiel sur cette falaise" nous dit Marcos Costa, grimpeur professionnel.