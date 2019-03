Maiti et Jason ont marché pour le climat

Rédaction web avec Thierry Teamo



Ils l’ont fait ! Maiti Tepa et Jason Man Sang ont marché deux jours et demi autour de l’île de Tahiti pour la défense du climat. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont souffert pour parcourir ces 120 kilomètres à pied."Vu qu’on n’était pas spécialement préparés physiquement et même avec du matériel, on a des ampoules et des douleurs musculaires, confie Jason. Le premier jour, c’était pas du tout éclairé et on a passé 4-5 heures dans le noir quasiment. Il y avait des lampadaires mais ils n’étaient pas allumés. À côté de ça il y avait des chiens qui nous couraient après, qui faisaient du bruit. C’était très stressant, mais on s’est accrochés pour finir."Arrivés ce samedi matin vers onze heures au PK 0 de la cathédrale de Papeete, les deux marcheurs ont pu compter sur le soutien de nombreuses personnes durant leur périple."Le partage, le contact, la proximité avec les gens, on l’a bien ressenti, s’est réjoui Maiti. On n’était pas seuls à marcher, heureusement qu’il y avait toutes ces personnes derrière nous, c’est grâce à eux qu’on a pu arriver là aujourd’hui."Comme dans de nombreux pays du monde, des citoyens du fenua se lèvent aujourd’hui pour sensibiliser la population à la protection de l’environnement et l’alerter sur les risques du changement climatique.Car "on est déjà dans le rouge, lance Laiza Pautehea, une militante pour le climat. Il y a plus de 15 000 scientifiques qui nous ont dit qu’on était dans le rouge et que si jamais on ne faisait pas des efforts sur cette émission de gaz de CO2, on est perdus…"Une prochaine marche pour le climat sera organisée le 16 mars. Une manifestation ouverte à tous dont le départ est prévu à 9 heures place Tarahoi.