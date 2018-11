Maitai Danielson se dit innocent

Mardi dernier (27 novembre), Maitai Danielson était mis en examen pour trafic de stupéfiants. Son passage devant le juge des libertés et de la détention avait été différé afin de lui permettre de préparer sa défense.



> "M. Danielson était simplement en visite touristique au Mexique"



C'est donc ce vendredi matin qu'il a été présenté au magistrat. Le procureur a demandé à ce que les débats se déroulent à huis clos. Une demande appuyée par l’avocat du rameur, Me James Lau, selon qui trop d'éléments du dossier ont fuité dans la presse.



"On a parlé de monsieur Danielson comme une personne hautement recherchée, comme un criminel. M. Danielson était simplement en visite touristique au Mexique", a-t-il assuré.



Concernant ses relations avec Tamatoa Alfonsi, le personnage central du dossier, l’avocat du rameur a ajouté qu’il s’agissait d’un ami de son client. Le juge des libertés et de la détention a néanmoins prononcé l'incarcération de Maitai Danielson. Le magistrat a demandé qu'il soit isolé des autres suspects détenus dans le cadre de la même affaire.