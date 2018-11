Pour changer, cette semaine nous allons visiter un appartement où règnent calme et volupté. Asie et Maroc se marient parfaitement dans cet intérieur arrangé avec soin par Corinne, qui fait faire la visite à Elodie. Et pour complètement changer d’horizon, nous vous proposons la visite d’une maison de prestige située loin du fenua, juste pour le plaisir des yeux.



Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production