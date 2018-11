Maima Sing Soy, une menuisière autodidacte

Débordante d’idées, Maima a décidé il y a quelques mois de troquer la pompe à essence contre le rabot à bois. D’abord des ukulele, des meubles pour leur fare et puis des jouets en bois pour son fils de deux ans… Cette jeune femme de Raiatea se prend vite au jeu. Ce sont d’ailleurs les jouets en bois qui l’ont décidée à se lancer.



Manipuler les appareils, déplacer le matériel, parfois très lourd, avec son petit gabarit… Maima doit faire face à de nombreuses contraintes. La menuiserie est avant tout un métier d’homme, mais la passion l’emporte toujours.



"Ce n’est pas évident parce que je manipule des longueurs de bois, mais j’adore faire ça, donc ça va, je m’en sors bien, confie-t-elle tout sourire. Ce n’est pas évident, mais c’est possible en tant que femme !"



Pour compléter son équipement et pouvoir enfin réaliser son projet de fabrication de jouets en bois, Maima a monté un dossier d’aide ICRA (insertion par la création ou la reprise d’activité). Un coup de pouce non négligeable, car les machines dont elle a besoin sont chères et souvent inexistantes sur le territoire.



"J’ai besoin de machines qui sont fabriquées en France, affirme-t-elle, dont une scie à chantourner pour les finitions, pour pouvoir faire des puzzles en bois et d’autres jouets, et un aspirateur pour les copeaux et la sciure de bois."