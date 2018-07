Maillots à deux étoiles de l'équipe de France : attention aux répliques

Rédaction web avec Mata Ihorai et Thomas Chabrol

Dans une boutique du centre-ville de Papeete, estampillée du logo de la marque à la virgule, les maillots officiels des grandes équipes de football sont en vente. Il ne manque plus que celui des Bleus avec les deux étoiles.Au lendemain de la victoire de la France lors de la Coupe du monde de football, l’équipementier Nike a annoncé que les maillots aux deux étoiles ne seraient pas disponibles avant le mois d’août.En Polynésie, depuis quelques jours, une drôle d’annonce circule sur les réseaux sociaux. Une page de vente en ligne affirme détenir ces maillots aux deux étoiles. Le vendeur annonce à un potentiel client : "Une commande groupée part chaque semaine, donc il faut régler avant par virement bancaire ou directement en espèces. Ensuite, vous recevrez votre paquet trois à quatre semaines après commande en main propre ou par boîte postale."Pour Robert Tanseau, représentant de la marque à Tahiti, cette situation pose question. Ce dernier explique : "Avec la victoire de l’équipe de France, c’est l’euphorie totale à la fois sur le plan sportif et commercial. La maison mère de Nike nous a dit qu’elle était totalement débordée et il était impossible d’en avoir avec l’équipementier." Cette vente en ligne du maillot des bleus s’apparente à de la contrefaçon selon le commerçant.Lors d’un échange avec une personne intéressée, le fournisseur de maillots aux deux étoiles précise : "Oui c’est de la bonne qualité, ce sont de très belles répliques. Si vous préférez mettre 10 000 francs dans un seul maillot, libre à vous." Contacté, ce distributeur n’a pas souhaité répondre à nos questions au sujet de l’origine de sa marchandise.Selon les douanes, toute reproduction par copie d’une marque, ou modèle protégé par un droit de propriété industrielle, sans l’autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon. La marque Nike est protégée en Polynésie française.En France métropolitaine, les véritables maillots devraient être commercialisés en août prochain. La Polynésie devra encore être patiente pour avoir les deux étoiles.