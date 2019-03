Maiarii Fry veut décrocher sa carte pro

Rédaction web (interview Davidson Bennett et Tauhiti Tauniua-Mu San)

En à peine trois ans de pratique et de compétitions, Maiarii Fry a déjà une dizaine de médailles à son actif. Elle vient de décrocher ses deux dernières, en or, à la NZ Pro/Am, le 9 mars dernier en Nouvelle-Zélande."L’objectif était d’obtenir la carte pro, confie l’athlète bikini fitness. Malheureusement je n’ai pas pu l’avoir, mais ce n’est pas grave car je suis revenue avec deux médailles dans mes catégories respectives, Novice et Open, donc je suis plutôt fière."Mais qu’à cela ne tienne, elle retentera sa chance "dans 23 semaines et 28 semaines, à deux compétitions pro qualifier", car obtenir sa carte pro est devenu son objectif premier."La pro card, c’est le sésame, dit-elle. Quand on gagne la carte pro, on est pro à vie. Tu n’es plus au niveau amateur, tu fais des compétitions avec un panel de pros, donc des femmes qui ont fait des compétitions telles qu’Olympia, qui sont un peu les jeux olympiques du sport et c’est en gros l’objectif phare de cette discipline…"