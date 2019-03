Maiarii Fry remporte deux médailles d'or à un championnat de bikini fitness

Rédaction web

"Je n’ai pas pu obtenir la toute catégorie mais je me suis donnée à fond sur cette scène ! Croyez-moi ils ont entendu parler de Tahiti" a déclaré Maiarii Fry sur sa page Facebook . "Je crois que physiquement j’étais au top de ma forme et ai progressé au regard de mes précédentes compétitions. Ma prochaine étape est de revenir, travailler encore plus dur car la saison 2019 ne touche pas encore à sa fin ! Encore un grand merci à tous, j’ai représenté notre Polynésie avec grande fierté à travers la Nouvelle Zélande et l’Ohio".