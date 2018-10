Mahina : encore des doublons de factures

Thomas Chabrol et Naea Bennett

Une habitante de Mahina a eu du mal à y croire. Veuve depuis 1999, elle a reçu un courrier destiné à son défunt mari. Une facture d’un peu plus de 100 000 Fcfp pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de 2014 à 2017 dans la propriété où elle vit toujours. Problème, elle a déjà payé cette somme à la régie communaleCe courrier inopportun a suffi pour raviver les souvenirs et soulever une incompréhension. Comment un administré décédé peut-il recevoir des factures presque 20 ans plus tard ? À la mairie, on explique que c’est un changement de logiciel qui est à l’origine de ces doubles factures.Depuis 2012, 66 cas de doublons ont été repérés par le service de la comptabilité. La mairie invite les administrés concernés par ce type de doublon à se faire connaître pour régulariser leur situation. Le recensement a permis de remettre à jour la base de données et la transmettre au Trésor public. Mahina compte 14 451 habitants.