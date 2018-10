Mahina : Elle poignarde son ex-concubin, le tribunal retient la légitime défense

J-B. C.

Le couple s’était séparé il y a peu mais le compagnon, jaloux maladif, n’acceptait pas la situation. Il avait d’ailleurs menacé de mort sa compagne, à plusieurs reprises, si elle le quittait. Ce qu’elle a fini par faire il y a quelques mois, lasse des violences qu’elle subissait.Car suspectant qu’elle entretenait des relations avec d’autres hommes, son conjoint la frappait régulièrement, et l’avait même étranglée à deux reprises peu avant leur séparation.Le 19 août dernier, après avoir découvert que son ex compagne résidait à Mahina chez un autre homme, il s’était rendu sur place, armé d’un couteau de cuisine.Et une nouvelle altercation s’en était suivie. Dans l’échauffourée, le couteau était tombé à terre. La jeune femme l’avait alors saisi pour frapper à deux reprises son ex au thorax. Celui-ci s’était vu délivrer 10 jours d’ITT en raison de ses sérieuses blessures."Je n’avais pas l’intention de le piquer. J’ai essayé d’attraper le guidon de son scooter mais j’ai glissé. J’avais oublié que le couteau était dans mes mains", a-t-elle expliqué à la barre.Sauf que pour la procureure, il y a eu deux coups distincts ce qui, pour elle, exclut la légitime défense. La magistrate a donc réclamé une peine de trois années de prison avec sursis à l’encontre de la jeune femme.Mais le tribunal ne l’a pas suivie. Lui a estimé que la prévenue avait agi en état de légitime défense. Il a prononcé sa relaxe pure et simple.Les juges ont en effet considéré que la "situation était très spécifique du fait des violences nombreuses les jours et semaines" précédant les faits. Son geste était par conséquent "nécessaire et proportionné" aux yeux du tribunal."C’est un signal fort pour les femmes régulièrement battues comme ma cliente (…) Elle avait vraiment peur pour sa vie", s’est félicité son avocate, Me Hina Lavoye, à l’issue de l’audience.Quant à son ex-compagnon, il ne percevra aucun dommages et intérêts pour ses blessures. Et il a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, pour les coups portés à la jeune femme.Le parquet peut toutefois décider de faire appel du jugement.