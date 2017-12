Maeva, victime des inondations : « Je n’en peux plus »

« Il y en a marre, marre, marre ! » Epuisée et tremblotante, Maeva a à peine la force de crier sa colère. Ce mercredi matin, elle s’est réveillée les pieds dans l’eau dans sa maison du quartier Agnieray, à Taunoa.



Cette situation, cette grand-mère l’a déjà vécue. Sur les murs de la maison familiale, les stigmates des intempéries de janvier dernier sont encore visibles. Il y a moins d’un an, la pluie était entrée d’un coup dans la maison. La famille n’avait rien pu faire.



Ce mercredi matin, une fois de plus, l’eau s’est invitée. Il n’aura fallu que 30 minutes pour que la demeure soit à nouveau inondée. Le fils de Maeva raconte, désolé :



« Vers 7h30, j’ai reçu un appel de mon fils me disant que la maison était inondée. L’eau monte sur la route et à partir d’un moment tout se déverse ici (dans la maison) et après, on ne peut plus évacuer. C’est saturé. »