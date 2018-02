Maeva Salmon remplace Heimana Garbet comme référent En Marche en Polynésie

Rédaction web

Le mouvement explique ce changement par des "prises de position publiques contraires aux valeurs du mouvement prises par le précédent référent", Heimana Garbet.Une décision qui intervient après le fiasco de la plateforme Herefenua. En début de semaine, Natacha Helme, porte-parole et co-présidente de La République en marche en Polynésie et à l’origine, avec Heimana Garbet, de Herefenua, expliquait que "malheureusement avec Paris, les relations sont assez difficiles. D’abord parce qu’ils ne prennent pas de position claire. Ils discutent avec beaucoup de personnes, certes, c’est leur droit, mais ils ont nommé un référent quand même. Nous, on ne pouvait plus attendre. Ils ne souhaitent pas se prononcer sur les territoriales, mais pour nous, il est important que nous puissions agir avec d’autres personnes pour ces élections."La désignation de Maeva Salmon en remplacement de Heimana Garbet est provisoire. Le communiqué du mouvement explique "qu' consultation sera menée prochainement auprès des comités locaux du mouvement pour désigner un nouveau référent. L’équipe par intérim sera notamment chargée d’animer la Marche des Outre-mer en Polynésie française dont l’objectif est de redonner la parole aux Polynésiens sur les enjeux de leur territoire. Les marcheurs iront à la rencontre de la population jusqu’au 28 février."