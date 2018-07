Madam Secretary : réunion d'urgence de l'ONU

Episode n°9 Les règles du jeu

Les États-Unis décident de réunir les membres de l'ONU afin de rétablir les sanctions à l'encontre de l'Iran après la violation du traité. Israël, très inquiet, le fait savoir à la secrétaire d'État et lui fait comprendre que le pays fera tout ce qui est nécessaire pour que l'Iran n'obtienne pas la capacité nucléaire. Elizabeth va alors tout mettre en oeuvre pour rétablir l'ordre et éviter une Troisième Guerre mondiale...



Episode n°10 Le rêve impossible

Après une attaque d'Israël, l'Iran réplique en lançant des missiles sur une installation nucléaire israélienne, engendrant une escalade de la violence et obligeant les États-Unis à se livrer à un acte de guerre afin d'éviter le pire. Dans une impasse, Dalton et Elizabeth vont alors tenter le tout pour le tout. Au même moment, la chambre des représentants décide d'avancer la date des élections.