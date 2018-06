Madam Secretary : négociations délicates avec la France

DR



Episode n°5 Espion contre espion

Alors que la secrétaire d'État se prépare à accueillir la délégation française pendant une semaine afin d'empêcher la France de sortir de l'OTAN, Henry tente de récupérer son agent enlevé alors qu'elle essayait d'infiltrer Hizb al-Shahib, sur le territoire français. Elizabeth et Henry se lancent alors dans une négociation des plus délicates avec la France. Le FBI met la main sur leur harceleur...



Episode n°6 Terreur et préjugés

Après un attentat à la bombe perpétré dans l'Illinois, la secrétaire d'État apprend que le principal conseiller du ministre de l'Éducation saoudien a un lien avec cet événement, et va tout faire pour obtenir justice. Matt est pointé du doigt par les médias pour être affilié à la même mosquée que le terroriste. Après un incident, le FBI fait appel à Henry concernant Dimitri Petrov...