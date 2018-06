Madam Secretary entre tremblement de terre et course à la présidentielle

Episode n°7 Séisme politique

Un tremblement de terre dévastateur survient au Venezuela, tuant le Président et ses successeurs désignés en cas d'état d'urgence, et entraînant son fils à s'auto-proclamer Président. De plus, des médecins américains, sur place pour apporter leur aide, ont été enlevés. Elizabeth met alors tout en oeuvre pour éviter l'arrivée d'un dictateur au pouvoir et sauver les otages. Au même moment, elle reçoit la visite de son frère.



Episode n°8 Course à la présidentielle

À l'heure des élections, le président Dalton tente d'atteindre la chambre des représentants afin d'avoir une chance d'être réélu. La secrétaire d'État apprend que l'Iran viole le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tentant d'obtenir une capacité nucléaire via la Russie. Sans preuves formelles, les États-Unis décident pourtant d'intervenir, le danger étant trop important. Cette situation met alors en péril les relations avec la Russie, l'élection de Dalton et la paix mondiale...