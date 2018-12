MàJ - Le conseil municipal de Taiarapu-Est dit non à la porcherie industrielle

Rédaction web avec S. Teinaore

Du côté du collectif de riverains opposés à ce projet, la joie se lisait sur les visages. "Je suis ravie, on n’a pas gagné la guerre, mais on a gagné notre première bataille, lançait Martine Landé, la porte-parole du collectif "Non à la porcherie industrielle de Taravao". Les deux mairies se sont positionnées contre ce projet et c’est formidable, ça veut dire que vraiment les élus nous soutiennent, ils soutiennent notre combat. Ils soutiennent le fait que cette porcherie n’a rien à faire sur le plateau de Taravao, qu’elle ne devrait même pas exister, mais ce n’est que mon avis personnel. L’élevage industriel est en train de reculer dans le monde entier et nous on est en train d’aller vers ça avec ce projet, donc c’est complètement déraisonnable de faire ça."La prochaine étape sera la commission des établissements classés de la direction de l'Environnement. Mais c'est au Pays que reviendra la décision finale. Si Anthony Jamet pense que les deux avis, de Taiarapu Est et Ouest, peuvent avoir leur importance dans la balance, du côté du collectif, on ne compte pas laisser de chance au hasard."On va aller manifester à Papeete auprès du Pays, affirme Martine Landé. On va d’abord demander des rendez-vous auprès des différents ministres et à la fin auprès de M. Fritch. C’est ça le but, c’est d’essayer de convaincre tout le monde que c’est vraiment un mauvais projet pour ce pays. On a un argumentaire de 54 pages où toutes les choses les plus mauvaises sont dedans, il n’y a qu’à le lire pour le comprendre."