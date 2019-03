MJ The Legend en spectacle à Tahiti

Rédaction web

Avis aux fans de Michael Jackson : Jalles Franca alias MJ The Legend arrive à Tahiti. L'imitateur, connu à Las Vegas, sera au fenua mercredi. Dès jeudi, il donnera une représentation pour des scolaires. Pour le grand public, rendez-vous vendredi et samedi dès 19 heures à la Maison de la culture.Jalles Franca a quitté le Brésil pour les Etats-Unis lorsqu'il n'avait que 16 ans pour réaliser son rêve de devenir danseur professionnel. Grand fan de Michael Jackson, l'artiste s'est peu à peu exercé à imiter son idole. Après le décès du roi de la pop, Jalles a voulu lui rendre hommage en devenant imitateur. Il a remporté plusieurs prix et s'est fait connaître à Las Vegas. Devenu une référence, il fait désormais le tour du monde pour imiter la star.