Mātutura’a mana’o nō te hātuara’a mātāmua na roto i te reo tahiti

I teie nei pō i te 7h25, e fa’ari’i mai ‘o Brandy TEVERO rāua ‘o Mata IHORAI i na ti’a e 6 o te horo atu i roto i te hātuara’a matāmua nō te mā’itira’a mero ‘āpo’ora’a rahi 2018. No te mātutura’a nā roto i te reo tahiti, e tāui te mau manihini o te ti’a mai no te Tapura Huira’atira, Te ora ‘āpī nō Porinetia e no te tapura Dignité Bonheur.



‘O Edouard FRITCH te ‘amuï m’ai no te Tapura Huiraatira, Philippe FLORES no te tapura Dignité Bonheur e ‘o Tiarenui PAPARA no te tapura Te ora ‘āpī no Porinetia. No te Tahō’ēra’a Huira’atira, Te Tāvini Huira’atira e E Reo Manahune, ‘o Gaston FLOSSE, Antony GÉROS e Tauhiti NENA.



Mai te mātutura’a mana’o nā roto i te reo farani, e horo’ahia i te mau ti’a te taime parauparaura’a iau te rahi e te pūai o te pupu poritita.