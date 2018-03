Lutte : une délégation resserrée pour les Océania de Guam

Direction : les Océania de Guam en mai prochain. Ce samedi, une vingtaine de lutteurs s’est retrouvée pour la deuxième compétition de la saison dans le dojo de Vaitavava. Ces rencontres avaient pour objectif de sélectionner ceux qui rejoindront la délégation pour les Océania. Budget restreint oblige, les athlètes à s’envoler pour Guam seront peu nombreux cette année.



Après un an d’absence, Tamatea Taataroaa fait un retour triomphal sur le tapis. Le guerrier de Papara a remporté la catégorie des -92 kgs.



Chez les plus de 97 kg, Loïc Tautu s’est imposé haut la main. Son frère Je et Manuiki Shui ont pris la 2ème et 3ème place. Le lutteur-rugbymen veut réitérer son exploit de l’an dernier. Il avait arraché la médaille d’or en lutte gréco-romaine en terrassant le champion des îles Palau Florent Temengil. Mais cette fois-ci le niveau sera encore plus élevé.



Chez les – de 97 kg, le viking de Papara était le seul en course, Rumia Tenauri a donc choisi d’évoluer dans la catégorie supérieure. Il a fini à la troisième place ex æquo avec Manuiki Shui.



Chez les moins de 70 kg Keoni Terorotua s’est illustré encore au sommet du podium. Il s’est défait en finale du spécialiste de Jiu-Jitsu Brésilien Justin Woodruff de Mahina Venus.



Dans les autres catégories, Jonathan Biarez l’a emporté en – de 86 kg, Tumauiroa Nordman en – 79 et Chris Mervin en – de 74 kgs.