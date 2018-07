Lutte contre la pauvreté : des lycéens installent une "armoire solidaire" à Papeete

Rédaction web

Une armoire solidaire "pour lutter contre les pauvretés à Tahiti et entretenir des liens entre ceux qui ont ce qu’il faut pour vivre et ceux qui ont moins." C’est l’initiative qu’ont pris des lycéens de La Mennais.Ce vendredi, les responsables de la page Facebook de la structure d’accueil Te Vai-Ete ont indiqué qu’une armoire solidaire a été installée au presbytère de Papeete. Le dispositif s’inspire de l’idée de l’Américaine Jessica Maclard qui a mis en place un garde-manger 100 % gratuit pour offrir de la nourriture avec ceux qui sont dans le besoin.L’armoire solidaire polynésienne a été installée et remplie en début de semaine. Les élèves du lycée La Mennais ont financé ce projet à 100 %.Le garde-manger contient des denrées non périssables mais aussi des produits d’hygiène et de puériculture. "Les personnes qui sont dans le besoin pourront venir se servir, avec l’accord des responsables bien sûr et en n’oubliant pas que beaucoup de gens ont besoin d’être aidés. Le partage !", indique la publication.Les personnes qui souhaitent contribuer à cette armoire solidaire le peuvent en déposant des produits comme des conserves, des pâtes, du riz… Les élèves de terminale espèrent que cette armoire ne sera jamais vide.