Luminothérapie, cours de self-defense... : le salon de la femme et de l'enfant est ouvert à Arue

Initiations, conférences, activités pour les enfants... mais surtout toutes les dernières nouveautés dans le textile ou la bijouterie sont actuellement au salon de la femme et de l'enfant au Tahiti Pearl Beach Resort. Les femmes étaient nombreuses à être venues ce matin pour se faire chouchouter et passer des moments de détente.Michele Broet est à la tête d’un concept original et tout nouveau en Polynésie : la luminothérapie. De la lumière -des fréquences plus exactement- est envoyée au cerveau et la relaxation est rapide et intense. "Tout le monde est fatigué aujourd'hui et a besoin d'éliminer cette fatigue. Et là, en 30 minutes on peut récupérer une nuit de sommeil, c'est garanti. Cela s'appelle des turbo-siestes. (...) Cela permet de lâcher prise en profondeur" explique l'exposante qui propose également des massages en apesanteur.