Lucifer : tourmentes amoureuses

Episode n°10 Jugement

Lucifer ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait proposé à Chloé. Et alors qu'elle est sur le point de rentrer chez elle,

Charlotte essaye de la tuer, mais Amenadiel la convainc de l'épargner. Charlotte décide alors de tout faire pour prouver que Chloé n'est pas faite pour Lucifer. Ce dernier, éprouvant des remords, rend visite à Chloé et tombe sur elle et sa mère sur le point de partir assister au procès de Perry Smith, le meurtrier de John Decker



Episode n°11 Ex mais pas trop

Une ex «amie» de Lucifer débarque. Chloé part et Lucifer se demande s'il est capable d'attachement émotionnel. Peu de temps après, l'ex et une autre victime sont assassinées... leur seule connexion : toutes deux connaissaient Lucifer !