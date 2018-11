Lucifer joue les bodyguards

Episode n°4 Soirées filles

Lucifer a découvert les joies du téléphone portable et s'entête à oublier la situation délicate qui l'implique lui, sa mère dans le corps de Charlotte, son frère Amenadiel et Chloé. Cette dernière l'appelle d'ailleurs pour résoudre une enquête sur la mort d'une jeune fille. Même si Chloé n'est pas très en forme elle continue malgré tout de travailler. Charlotte semble s'habituer tant bien que mal à sa nouvelle vie d'être humain. Chloé et Lucifer vont interroger un suspect qui se révèle être innocent. Chloe sent bien que Lucifer est plus dissipé que d'habitude, mais il refuse de lui expliquer.



Episode n°5 L'exterminateur

Lorsque Chloe est victime d'un accident de voiture, Lucifer est persuadé qu'il s'agit d'un message que lui adresse son père parce qu'il n'a pas tenu sa promesse et n'a pas renvoyé sa mère en Enfer. Il décide de ne pas lâcher son amie lieutenant d'une semelle. Tous deux enquêtent sur le meurtre de Wesley Cabot, une ex-star de films d'action dont Lucifer et Dan sont fans. Le principal suspect n'est autre qu'une autre ancienne gloire des films d'action : Kimo Van Zandt