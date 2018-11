Lucifer fait équipe avec l'ex de Chloé

Episode n°6 Monstre

Coupable et autodestructeur, Lucifer se dispute avec Chloé au cours d'une enquête, l'amenant à faire équipe avec Dan. Pendant ce temps, Amenadiel se lie avec Charlotte et Maze joue à la nounou en gardant Trixie.



Episode n°7 Copie presque conforme

Le prisonnier condamné pour avoir tué le père de Chloé est assassiné, mais de nouvelles preuves suggèrent qu'il a été effectivement manipulé : le coupable court toujours. Pendant ce temps, Maze tente de trouver un emploi et Lucifer suit l'ombre de Dan afin d'apprendre à être «normal»