Lucifer : enquête sportive

Episode n°11 Saint lucifer

Tim Dunlear, une ancienne star de la NBA a été assassiné dans les locaux de sa fondation. Devenu un généreux philanthrope, il ne semblait pourtant avoir que des amis. Lucifer, qui a décidé de faire le bien afin de retrouver la sensation éprouvée après avoir refusé de coucher avec Chloe, se reconnaît en lui. Il décide alors de tout faire pour trouver son meurtrier



Episode n°12 Fanatisme

Lorsqu'une femme est retrouvée morte sur Hollywood Boulevard au coeur d'un pentagramme, l'enquête mène Lucifer et son équipe dans le monde des satanistes, où ils vont vite réaliser que le Mal ne vit pas toujours là où on l'attend. Lucifer essaie de voir si en plus de la présence du lieutenant Decker, il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient le rendre mortel